Ryanair erkent ook in Verenigd Koninkrijk vakbond voor stewardessen en stewards

In het Verenigd Koninkrijk zullen de stewardessen en stewards vertegenwoordigd worden door de vakbond Unite. Ongeveer een kwart van de vloot van Ryanair is in het VK gestationeerd. 'Dit is een nieuw teken van de vooruitgang die we boeken sinds de aankondiging in december 2017 dat we vakbonden zouden erkennen', aldus Ryanair-personeelsverantwoordelijke Eddie Wilson.

Ryanair heeft zowel in Italië als in het VK ook al pilotenvakbonden erkend. De maatschappij hoopt de komende weken nog meer erkenningen te kunnen aankondigen. Ook in België lopen er gesprekken.