Ryanair erkent Britse pilotenvakbond

De 600 Britse Ryanair-piloten zullen worden vertegenwoordigd door de British Airlines' Pilots Association (Balpa), aldus de Ierse lagekostenmaatschappij. Alle vijftien basissen van de maatschappij hebben ook ingestemd met het voorstel van de direcie om de lonen met 20 procent op te trekken.

De erkenning is een nieuwe stap in de pogingen van Ryanair om de sociale onrust in het luchtvaartbedrijf en de spanningen met de piloten te temperen. Piloten in heel Europa hebben gedreigd met stakingen indien het bedrijf geen vakbonden erkent. Schoorvoetend ging het bedrijf over tot onderhandelingen. Ook in België zat het bedrijf al rond de tafel met de vakbond, zonder dat dat al leidde tot een erkenning.