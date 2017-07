Ryanair biedt op Alitalia

In totaal zouden de Italianen een tiental niet-bindende biedingen hebben binnengekregen, zei het Italiaanse persagentschap Ansa eerder.

Ook aandeelhouder Etihad en maatschappijen als easyJet en Lufthansa (de moedermaatschappij van Brussels Airlines) zouden dossiers hebben ingediend, berichtte de Italiaanse krant il Messaggero.

Ryanair heeft "oprechte belangstelling" in Alitalia en het voortbestaan van zijn langeafstandsoperaties, aldus Sorahan naar aanleiding van de voorstelling van kwartaalresultaten van Ryanair. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst van 397 miljoen euro geboekt. Dat is 55 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar

De maatschappij zou bereid zijn passagiers te leveren voor de langeafstandsvluchten, via een zogenaamde feeder-overeenkomst. Bindende biedingen zouden tegen oktober binnen moeten zijn.

Alitalia startte de procedure voor het faillissement begin mei op, nadat het personeel een herstructureringsplan had verworpen.

De maatschappij wordt nu geleid door drie bestuurders die de Italiaanse overheid heeft aangeduid. Zij moeten binnen de zes maanden een reddingsplan klaarstomen. Rome kende een noodlening van 600 miljoen euro toe om de maatschappij in de lucht te houden.