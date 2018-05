Ruim 270 banen op de tocht bij Axalta in Mechelen

Axalta wil op zoek gaan naar een overnemer voor de activiteiten, 'zodat de gevolgen voor de tewerkstelling zo beperkt mogelijk zouden blijven'.

De aankondiging heeft alleen betrekking op de productieactiviteiten in Mechelen. De andere activiteiten (verkoop, technische dienstverlening, ondersteunende functies) in Mechelen worden niet getroffen. Dat betekent dat 126 werknemers hun job kunnen behouden.

Een deel van de activiteiten in Mechelen verhuist naar het Duitse Wuppertal, maar ook andere vestigingen binnen het Europese/internationale netwerk van Axalta zullen Belgische activiteiten overnemen.

"Axalta is verplicht in te spelen op de toekomstige markteisen en rekening te houden met het evoluerende klantengedrag in haar belangrijkste markten", zegt woordvoerster Linda van Calster.

"Daarnaast gaat het erom de kosten te beheersen en te optimaliseren. Om al die redenen leek de aankondiging zoals die vandaag gebeurd is, ons de beste optie."

Het coatingbedrijf benadrukt zijn uiterste best te zullen doen om een investeerder te vinden om de fabriek in Mechelen en de werknemers daar over te nemen. "We willen zoveel mogelijk jobs vrijwaren", aldus nog van Calster.