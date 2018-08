Roularta ziet reclame-inkomsten dalen

Uit de halfjaaresultaten van Roularta blijkt dat de omzet van de gratis bladen van Roularta Local Media met 12,5 procent is gedaald. De reclame-inkomsten van de kranten daalden met 11,4 procent, en bij de magazines lagen de inkomsten 7,4 procent lager. De reclame-inkomsten uit de internetsites van Roularta groeiden wel nog met 7,2 procent in het eerste halfjaar.

Roularta heeft grote veranderingen doorgemaakt in het voorbije jaar. Het verkocht eerst zijn belang van 50 procent in Medialaan en verwierf op hetzelfde moment de helft van Mediafin. Daarna kocht het de vrouwenbladen (Flair, Libelle...) van Sanoma. Al die wijzigingen hebben tot een 'nieuwe kijk' op het management van de mediamerken geleid. De raad van bestuur oordeelde dat een belangrijke waardevermindering aan de orde is.

Concreet boekt Roularta bijkomende bijzondere waardeverminderingen van 69,2 miljoen euro. Daarnaast besliste het bedrijf dat geen enkel merk nog een onbeperkte levensduur heeft, zodat jaarlijkse afschrijvingen zullen worden toegepast op de recente overnames en de overblijvende titels. Die afschrijvingen zullen wel niet meer dan 5,2 miljoen euro per jaar bedragen. Door de impairment daalt het bedrijfsresultaat (ebit) tot -73,1 miljoen euro. In de eerste jaarhelft van vorig jaar was dat -4,7 miljoen euro. Het nettoresultaat op de voortgezette activiteiten kwam uit op -76,5 miljoen euro. De omzet daalde met 4,7 procent tot 125,6 miljoen euro.