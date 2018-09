Roularta versnelt digitalisering en benoemt Stefan Seghers tot Chief Digital Officer

Stefan Seghers (39) is handelsingenieur (KUL) van opleiding en begon zijn loopbaan als financial controller bij Daikin Europe. Vervolgens ging hij aan de slag bij Adecco als afdelingshoofd businessanalyse en nadien bij Amazon, waar hij eerst werkzaam was bij Amazon Frankrijk en nadien project manager werd voor de lancering van Amazon Spanje en Amazon Italië. Daarna versterkte hij de samenwerking tussen Alpro en de e-commerceteams van verschillende Europese supermarkten. De laatste jaren was hij actief bij Storesquare, het e-commerceplatform voor KMO's waarin Roularta voor 65 procent participeert.

Digitalisering

Als CDO zal Seghers Roularta Digital hub leiden, die Roularta Media Group vandaag opricht. Hij wordt ook lid van het Managementteam en zal rapporteren aan CEO Xavier Bouckaert.

Roularta Digital hub zal de digitalisering bij RMG versnellen. Met haar doorgedreven digitale expertise zal de divisie ook de verschillende business units ondersteunen in hun digitale transformatie.

Deze nieuwe divisie bestaat uit drie investeringspolen.

Data & News Business:

Deze afdeling zorgt voor de analyse en verrijking van data, zowel voor de advertentiemarkt als de lezersmarkt. Verder staat de afdeling in voor de realisatie van nieuwe inkomstenmodellen en het inzetten van nieuwe technologieën bij Roularta. Mark Daemen (45) zal de unit leiden. Hij startte zijn loopbaan in de researchafdeling van Sanoma en werd nadien accountmanager en brand manager bij De Persgroep. De laatste twaalf jaar bekleedde hij verschillende functies bij Mediahuis, waaronder zijn meest recente: Director Digital & Product Development.

Web/app-ontwikkeling & digitale marketing

Deze unit staat in voor de web/app-ontwikkeling van digitale platformen en legt daarbij de focus op de gebruikerservaring. Daarnaast beheert de unit het verkeer naar alle Roularta-platformen en biedt het doorgedreven expertise op het vlak van SEO, SEA, social media en affiliate marketing. De afdeling wordt geleid door William De Nolf (41), tot vandaag directeur Nieuwe media.

E-commerce

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de exploitatie van het e-commerceplatform Storesquare maar ook voor de ontwikkeling en ondersteuning van e-commerce activiteiten verbonden aan de mediamerken van RMG (Weekend, Libelle/Femmes d'Aujourd'hui, Flair, Feeling/Gaël, She Deals,...). Frederik Wybo (42) zal deze unit leiden. In deze functie volgt hij Stefan Seghers op. De voorbije zeven jaar was Frederik als IT en e-commerce manager actief bij Schoenen Torfs.

Innovatie

In het verlengde van dit elan richt Roularta ook een Innovation Lab op. Dat zal de nieuwe technologieën, tools, softwares en start-ups onderzoeken en hun meerwaarde voor RMG evalueren. Het Innovation Lab zal hiervoor partnerships met universiteiten en hogescholen afsluiten. Het moet innovatie in een vroeg stadium mogelijk maken en de operationele efficientie bij Roularta verhogen. Het Innovation Lab zal voltijds geleid worden door Erwin Danis (56), al meer dan 30 jaar actief bij Roularta, voornamelijk als directeur Premedia. Naar aanleiding van deze veranderingen voert RMG ook een wijziging op groepsniveau door. De productie - premedia en printing - komt onder éénzelfde leiding. Premedia wordt opnieuw ondergebracht onder de drukkerij, onder leiding van William Metsu. Met deze nieuwe organisatie zal Roularta de digitale groei van alle activiteiten versneld realiseren en alert inspelen op innovatieve toepassingen.