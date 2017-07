Roularta neemt marketingbedrijf Bright Communications over

Bvba Bright Communications is de organisator van de Sterck.netwerck-events en de uitgever van Sterck-magazine.

"Sterck is een multimediamerk dat b2b 360°-marketingoplossingen aanbiedt voor de lokale zakenwereld in de provincies Antwerpen en Limburg. Sterck bereikt de lokale businesscommunity via een honderdtal Sterck. netwerck-events. Die events brengen beslissingsnemers gericht samen 'om business te genereren'.

Daarnaast wordt 5 keer per jaar het Sterck-magazine uitgegeven, twee keer per jaar Ferm. Lifestyle-magazine en vier keer per jaar Bouwcampus. "De lokale businesscommunity wordt eveneens bereikt via Sterck.TV en de socialemediakanalen van Sterck", luidt het.

Sterck werd in 2013 opgericht door Geert Brouwers en Stijn Bonroy. De organisatie telt intussen 9 medewerkers en noteert een omzet van 3 miljoen euro.

Roularta zal die groei verder versnellen door Sterck in de overige Vlaamse provincies te lanceren. Hiervoor kan Roularta rekenen op het ondernemerschap van Brouwers en Bonroy.