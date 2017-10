Ronnie Leten voorgedragen als voorzitter Ericsson

De 60-jarige Leten wordt door het nominatiecomité van Ericsson naar voren geschoven als nieuwe bestuursvoorzitter, in opvolging van Leif Johansson. Deze laatste liet eerder weten geen kandidaat te zijn voor een nieuw mandaat.

'Het nominatiecomité gelooft dat Ronnie Leten de juiste persoon is om voorzitter te worden van Ericsson. Hij heeft ervaring en competenties die het bedrijf ten goede zullen komen', zo staat in een persbericht. Zijn nominatie komt op de tafel van de jaarlijkse algemene vergadering in 2018.

Ronnie Leten nam in april afscheid als CEO en voorzitter van Atlas Copco. Hij stond acht jaar lang aan het hoofd van de multinational. Toen al zei hij dat hij meestal in Scandinavië actief zou blijven, waar hij een netwerk heeft opgebouwd.

De Belg is er bijvoorbeeld al sinds 2014 voorzitter van Electrolux. Die functie zal hij volgend jaar opgeven. 'Ronnie Leten heeft het nominatiecomité van Electrolux op de hoogte gebracht dat hij ontslag zal nemen als bestuurslid en -voorzitter vanaf de algemene vergadering van 5 april 2018', zo staat in een persbericht van de huishoudelektrogroep.

Leten is voorts bestuurslid van het ook al Zweedse technologiebedrijf SKF. Hij is ook voorgedragen als voorzitter van Epiroc, een bedrijf dat volgend jaar afgesplitst wordt van Atlas Copco.

