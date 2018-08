Rolkoffer niet langer handbagage bij Ryanair

Reizigers van Ryanair mogen tassen en koffers tot een gewicht van tien kilo nu nog zelf het vliegtuig mee in nemen. Binnenkort mogen alleen rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat gratis mee het vliegtuig in. Passagiers met een zogeheten priority-ticket mogen ook met hun rolkoffer bij de hand aan boord.

Volgens Ryanair zijn de nieuwe regels nodig om passagiers vlotter aan boord te laten gaan, wat ook weer zal leiden tot minder vertragingen.

De Ierse prijsvechter zal een tarief van 6 tot 10 euro rekenen voor het inchecken van koffertjes en backpacks.