Roger Miesen (CEO RWE Generation): 'Als we dit jaar geen duidelijkheid hebben, stoppen we in België'

De Duitse energiereus RWE heeft ambitieuze plannen om van België een nieuwe thuismarkt te maken. Roger Miesen is er gerust op dat de kernuitstap mogelijk is. Alleen is de vraag: zijn de randvoorwaarden om de alternatieven te bouwen op tijd vervuld?