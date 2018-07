Roger Kesteloot (topman De Lijn): 'Van ACOD geen lessen te krijgen in fatsoen'

"Ik heb van ACOD geen lessen in fatsoen te krijgen, met alle desinformatie die de vakbond verspreidt onder het personeel bij De Lijn." Dat zegt De Lijn-topman Roger Kesteloot vrijdag, nadat ACOD-secretaris Rita Coeck het onfatsoenlijk genoemd had dat bij De Lijn directeursposten opgericht zouden zijn voor voormalige provinciale directeurs. Kesteloot ontkent dat categoriek.

"In plaats van constructief mee te werken aan de toekomst van de openbaarvervoermaatschappij, duwt ACOD het personeel liever naar de afgrond", aldus Kesteloot.

De topman van De Lijn benadrukt dat de beslissingen rond de nieuwe directiefuncties al begin dit jaar genomen zijn in de raad van bestuur, en dat de vakbond daarbij als waarnemer aanwezig was. "Het aantal directiefuncties wordt bovendien teruggebracht van tien naar acht. Twee directiefuncties verdwijnen", zegt hij.

De Tijd berichtte vrijdag dat twee nieuwe directeursfuncties slechts enkele tientallen werknemers onder hun hoede krijgen. "Dat aantal voltijdse equivalenten is niet de enige parameter die het belang van een directeursfunctie bepaalt. Minstens zo belangrijk zijn de budgetten waarvoor die directeurs verantwoordelijk zijn. En die zijn aanzienlijk. Ik vind het dan ook heel flauw om vandaag het verwijt te krijgen dat die functies in het leven geroepen zijn om anderen te plezieren", aldus Kesteloot, die benadrukt dat er in het verleden bij De Lijn directeursfuncties opgericht zijn 'die veel kleiner waren dan deze waarover men zich vandaag zorgen maakt'.

Kesteloot benadrukt ook dat alle functies die geïmpacteerd zijn door de reorganisatie gewogen geweest zijn door externe gespecialiseerde bureau's. "En dat geldt ook voor de directiefuncties", luidt het.