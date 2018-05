Rectoren Luc Sels (KU Leuven) en Vincent Blondel (UCL): 'We zijn nooit concurrenten van elkaar'

Vijftig jaar geleden gingen de Franstalige en Nederlandstalige studenten van Leuven uiteen. Wat is de academische erfenis van de splitsing?

LUC SELS. "Ik was amper een jaar en vier maanden in mei '68, maar het leefde in mijn familie. Mijn vader is in de jaren zeventig opnieuw beginnen te studeren. En mijn grootmoeder was privésecretaris van de laatste unitaire rector, Albert Descamps. Leuven is Leuven gebleven, dus heeft het daar minder geleefd dan in Louvain-la-Neuve, waar toch een gevoel heerste van 'moeten vertrekken'.

...