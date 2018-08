Rechter geeft Nederlandse piloten Ryanair gelijk, geplande staking op vrijdag gaat door

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij had een kort geding aangespannen tegen pilotenbond VNV. Ryanair vroeg daarin om een verbod op stakingen op vrijdagen, zaterdagen en zondagen in de vakantieperiode.

Volgens Ryanair zouden stakingen op weekenddagen vakantiegangers onevenredig hard raken, waardoor de schade van werkonderbrekingen niet in verhouding staat met doel dat de VNV nastreeft.

De rechter vindt het echter niet aannemelijk dat stakingen op vrijdag, zaterdag of zondag veel erger zijn dan acties op werkdagen.

Victory! The strike on the 10th of August will go on. #RyanairMUSTchange