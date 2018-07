Realdolmen verdwijnt uit beurstabellen na uitkoopbod Franse overnemer

Het Franse IT-bedrijf Gfi Informatique is er in het kader van zijn vriendschappelijk overnamebod in geslaagd om 95,75 procent van de aandelen van de Belgische IT-dienstverlener Realdolmen te verwerven. Gfi Informatique komt nu met een openbaar uitkoopbod om de overblijvende aandelen binnen te halen. Daardoor wordt Realdolmen op 10 augustus van de beurs gehaald.

De Franse ondernemer had in februari al aangekondigd dat het Realdolmen wilde opkopen. Het lanceerde toen een overnamebod van 37 euro per aandeel, of 196 miljoen euro in totaal. Het had al de toezegging van de Realdolmen-grootaandeelhouders familie Colruyt en QuaeroQ, samen goed voor 21,94 procent van de aandelen.

Nu bijna 96 procent van de aandelen in Franse handen is gekomen, start de onderneming een uitkoopprocedure op. Dat betekent concreet dat het bod tussen 23 juli en 10 augustus opnieuw onder dezelfde voorwaarden heropend wordt om de laatste aandelen te kunnen verwerven. Realdolmen zal na afloop van die procedure van de Brusselse beurs verdwijnen.

Gfi Informatique wil met de overname haar positie in België en Luxemburg versterken, in lijn met haar internationale uitbreidingsstrategie. Het management en de werknemers van Realdolmen blijven aan boord.