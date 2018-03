Realdolmen komt in Qatarese handen

In de aanloop naar de overname door GFI Informatique publiceert Realdolmen transparantiekennisgevingen van aandeelhouders die al zeker aan GFI zullen verkopen, zoals Quaeroq (Matexi groep) of Korys (familie Colruyt).

Daaruit blijkt dat Mannai Corporation QPSC 81,2 procent van de aandelen en stemrechten van GFI Informatique aanhoudt. Mannai is beursgenoteerd, maar heeft op zijn beurt de Qatar Investment & Projects Development Holding Company (QIPCO) als meerderheidsaandeelhouder.

"Zij controleren GFI, maar in de praktijk is GFI een autonoom bedrijf. Dat het een Qatarees overheidsfonds is, maakt niets uit. Zij willen gewoon dat hun portfolio rendabel is. Wat voor ons van belang is, is dat zij willen groeien in de Benelux", zegt Thierry de Vries, secretaris-generaal van Realdolmen.

Mannai nam GFI Informatique vanaf 2016 in stappen over van Apax Partners en andere partijen.