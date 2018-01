Quiksilver neemt Billabong over

Boardriders is quasi volledig in handen van de Amerikaanse investeerder Oaktree Capital Management. Die heeft momenteel reeds 19 procent in handen van Billabong en is zo reeds de grootste aandeelhouder. Het bod werd begin december uitgebracht.

Boardriders telt 1 Australische dollar neer per aandeel, wat de producent van surfkleding waardeert op 198 miljoen Australische dollar, of omgerekend 128,7 miljoen euro. In 2007 was Billabong op zijn piekniveau nog 3,8 miljard Australische dollar waard.

Billabong stemde in met de deal omwille van de aanzienlijke schuldenberg, aldus voorzitter Ian Pollard. Om de huidige strategie voort te zetten, is een aanzienlijke terugdringing van de schuldenberg nodig. Dat kan door activa te verkopen of via vers kapitaal. Omdat aandeelhouders nog meerwaarde krijgen tegenover de beurskoers net voor het bod in december, is het bod volgens het bestuur de beste optie voor de aandeelhouders.

Quiksilver ging zelf over de kop in 2016. Na de overname door Oaktree ging het verder als Boardriders, dat ook andere merken als Roxy en DC Shoes heeft. Door de twee bedrijven samen te voegen hoopt Oaktree Capital kosten te kunnen besparen.