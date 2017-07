Punch Powertrain krijgt forse belastingrekening

Punch Powertrain moet over 28,4 miljoen euro belasting betalen, versus 8,3 miljoen euro het jaar voordien. De aanslagvoet stijgt van 17 naar 32 procent. Het Limburgse groeibedrijf, vorig jaar nog primus van de Grote Gazellen in Vlaanderen, voelt duidelijk het effect van het verbod door de Europese Commissie van het fiscaal gunstige systeem van 'overwinsten' (excess profit). Daarmee mocht een Belgische moedermaatschappij winsten van haar buitenlandse dochters in mindering brengen. Punch Powertrain kreeg daar een ru...