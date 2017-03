PSA Peugeot Citroën neemt Opel over voor 1,3 miljard euro

PSA Peugeot Citroën wil met de overname van Opel en het Britse zustermerk Vauxhall een "Europese autokampioen" worden en de op een na grootste worden in Europa, na Volkswagen.

Bovendien neemt PSA in joint venture met de Franse bank BNP Paribas Fortis de Europese financieringstak GM Financial over voor 0,9 miljard euro, wat de totale deal op 2,2 miljard euro brengt. De autogroep boven de merken Peugeot, Citroën en DS legt zo 1,8 miljard euro op tafel.

"We hebben vertrouwen in de versnelling van het herstel van Opel/Vauxhall met onze steun, met respect voor de engagementen van GM voor de werknemers van Opel/Vauxhall", zegt PSA topman Carlos Tavares.

Drie weken geleden raakte de interesse van de Fransen in Opel bekend. Beide partijen willen de deal nog voor het einde van het jaar finaal beklinken. Eerst moeten nog de gebruikelijke horden genomen worden, bijvoorbeeld de instemming van de concurrentieautoriteiten.

Opel/Vauxhall zal nog een tijdje de licenties van GM kunnen gebruiken, totdat de bolides binnen enkele jaren geleidelijk op PSA-platformen gebouwd zullen worden.

Ook blijft GM instaan voor een groot deel van de pensioenverplichtingen. PSA neemt wel een deel van de pensioenfondsen over, maar GM betaalt 3 miljard euro aan PSA voor die verplichtingen.

De deal wordt maandagvoormiddag toegelicht op een persconferentie in Parijs.