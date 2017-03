PSA Peugeot Citroën neemt Opel over: 'Sluitingen uitgesloten als fabrieken productief blijven'

PSA Peugeot Citroën wil met de overname van Opel en het Britse zustermerk Vauxhall een "Europese autokampioen" worden en de op een na grootste worden in Europa, na Volkswagen. De Franse autogroep telt zowat 1,3 miljard euro neer voor de Europese tak van de Amerikaanse groep GM.

In een boodschap aan de werknemers zegt Opel-topman Karl-Thomas Neumann dat de overname de Duitse constructeur de kans biedt om te groeien. "Bijna 17 procent marktaandeel in Europa, dat betekent de tweede plaats in Europa (na VW, red). We zouden van de nieuwe grootte profiteren, maar ook van een gemeenschappelijke ontwikkeling van voertuigen en van de sterkte van twee ondernemingen met zeer gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers."

Productiviteitsdoelstellingen

"We vertrouwen mensen en hun capaciteiten om zich te verbeteren"

Tavares is er eveneens van dat beide bedrijven profiteren van de samensmelting. "Wanneer men de beste is, is men ook beschermd", luidde zijn boodschap. Hij bevestigde zo dat fabriekssluitingen niet nodig zouden zijn, indien ze erin slagen de productiviteitsdoelstellingen te respecteren. Fabrieken sluiten is voor hem een "simplistische oplossing" om de problemen aan te pakken.

"Iedereen zal de kans krijgen de referentiecriteria rond productiviteit te behalen. Terwijl we vooruitgang maken naar die referentie, is het niet nodig fabrieken te sluiten", dixit Tavares.

Ook in een voorafgaande conferencecall met analisten had Tavares zich uitgesproken over de kwestie. "We vertrouwen mensen en hun capaciteiten om zich te verbeteren." Voor Tavares staat het vast dat de fabrieken van Opel en Vauxhall efficiënter kunnen werken. In de autowereld worden fabrieken gesloten, maar het is te eenvoudig om de zaken zo te bekijken, stelde hij daarbij. Tavares is zeker dat aan het einde van de rit "de Duitse en Britse fabrieken niet veel minder efficiënt willen zijn".

Overname GM Financial

Bovendien neemt PSA in joint venture met de Franse bank BNP Paribas Fortis de Europese financieringstak GM Financial over voor 0,9 miljard euro, wat de totale deal op 2,2 miljard euro brengt. De autogroep boven de merken Peugeot, Citroën en DS legt zo 1,8 miljard euro op tafel.

Drie weken geleden raakte de interesse van de Fransen in Opel bekend. Beide partijen willen de deal nog voor het einde van het jaar finaal beklinken. Eerst moeten nog de gebruikelijke horden genomen worden, bijvoorbeeld de instemming van de concurrentieautoriteiten.

Opel/Vauxhall zal nog een tijdje de licenties van GM kunnen gebruiken, totdat de bolides binnen enkele jaren geleidelijk op PSA-platformen gebouwd zullen worden.

Ook blijft GM instaan voor een groot deel van de pensioenverplichtingen. PSA neemt wel een deel van de pensioenfondsen over, maar GM betaalt 3 miljard euro aan PSA voor die verplichtingen.

De deal wordt maandagvoormiddag toegelicht op een persconferentie in Parijs.