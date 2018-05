Proximus ziet aantal klanten stijgen

De omzet per gezin groeide door het stijgende aantal abonnees voor de 4-play-formules voor gezinnen en bedrijven, die internet, televisie, mobiele en vaste telefonie combineren. Eind maart waren er 404.000 abonnees, een stijging met 44.000. 1,44 miljoen gezinnen en kleine bedrijven hadden een 3- of 4-play-formules (+3,9 procent of +13.000).

Voorts kwam bijvoorbeeld het aantal unieke tv-klanten 3,9 procent hoger uit op 1,58 miljoen. Het aantal klanten met een gsm-abonnement ging 3,3 procent hoger tot 3,91 miljoen. De prepaid-kaarten verloren verder terrein.

De onderliggende omzet op de thuismarkten steeg op een jaar tijd 0,9 procent tot 1,12 miljard euro. De volledige onderliggende omzet daalde licht, met 0,2 procent tot 1,44 miljard euro. Ook de analisten gepolst door het financiële nieuwsagentschap Bloomberg kwamen in doorsnee uit op 1,44 miljard euro. De onderliggende ebitda-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging 1,1 procent hoger tot 454 miljoen euro, of 3 miljoen boven de analistenverwachting. De nettowinst steeg 4,2 procent tot 124 miljoen euro.

CEO Dominique Leroy is tevreden over de groei van het aantal klanten, de omzet op de thuismarkten en de ebitda. 'We zijn het jaar goed gestart: we realiseerden een verdere klantenaangroei voor onze belangrijkste producten (tv, internet, mobiele postpaid) in een intense concurrentiële context.'