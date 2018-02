Proximus zet Be tv op zijn decoder

Voor 24,99 euro extra per maand krijgen Franstalige filmliefhebbers bij Proximus vanaf 1 maart toegang tot de zes lineaire premium hd-kanalen van Be tv, een filiaal van de Waalse holding Publifin.

Die tonen jaarlijks meer dan 300 films in tv-première en, tegelijk met de Verenigde Staten, de HBO-producties waarvan Telenet de exclusieve eerste Nederlandstalige uitzendrechten voor Vlaanderen heeft, zoals Westworld en Game of Thrones.

De gelijktijdige uitzendingen van die series zijn op Be tv in de originele taal en ondertiteld in het Frans, zegt Marie-Pierre Dinsart, de woordvoerster van Be tv. Voor films is er de keuze tussen gedubd en ondertiteld. Behalve series en films programmeert Be tv ook uitzendingen van het Franse Canal Plus. Onder dezelfde overeenkomst worden de Be tv Go-catalogussen voor films op aanvraag via Proximus beschikbaar.

Proximus zet zijn Be tv-aanbod op de kanalen 260 tot 265 van zijn decoder. Ze zijn ook in Vlaanderen te zien. Via de apps van Proximus TV en Be tv Go zijn de uitzendingen eveneens mobiel te bekijken.

Bij Telenet wijst woordvoerster Isabelle Geeraerts erop dat Be tv bij hen al beschikbaar was, net als bij de Brusselse Telenet-acquisitie SFR.

"Proximus zal nu dus ook nieuwe HBO content kunnen aanbieden, maar enkel in Franstalige versie en binnen een betaalpakket. Wij hebben de exclusieve rechten voor het Nederlandstalig publiek", onderstreept Telenet.