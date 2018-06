Proximus waarschuwt: Nieuwe telecomspeler kan banen kosten

De waarschuwing van Proximus, dat voor de helft in overheidshanden is, komt er woensdag in de vooravond nadat minister van Telecom Alexander De Croo zijn voornemen had bekendgemaakt om een vierde mobiele telecomspeler op de Belgische markt te brengen.

De Croo stelt voor om bij de veiling van mobiele frequenties een deel voor te behouden voor een nieuwe speler, maar dat ziet Proximus niet zitten.

"Proximus wil de regering wijzen op een mogelijk marktverstorend effect dat zou leiden tot een vertraging van de investeringen in infrastructuur en innovatie en onvermijdelijk een impact zou hebben op de werkgelegenheid, bij Proximus en zijn externe partners", luidt het in een persbericht.

Proximus wijst er nog op dat de herverdeling van het spectrum over vier - in plaats van drie - operatoren eveneens een impact zal hebben op de huidige kwaliteit en dekking van de mobiele diensten , 'zowel wat gesprekken als data betreft'.

"Het zal aanzienlijk meer antennes vereisen en zorgen voor een toename van de straling. Een dergelijke ingreep dreigt contraproductief te werken voor de ambitie van de regering om de digitale economie in België verder te ontwikkelen, met een zichtbare impact voor bedrijven en consument tot gevolg."

Op het kabinet van De Croo blijkt men niet onder de indruk van de reactie van de telecomoperator: "Dat is een gekend argument van netwerkoperatoren die een mogelijke nieuwe speler op de markt zien komen en dit te allen prijze willen vermijden".

Het Proximus-aandeel op Euronext Brussel daalde woensdag met 3,96 procent tot 21,57 euro.