Proximus ontkent dat CEO Leroy hoger loon vroeg

Dat hadden kranten van De Persgroep op hun voorpagina's uitgesmeerd. Proximus geeft wel toe dat de raad van bestuur begin 2016 effectief heeft gepolst bij de regering of CEO Dominique Leroy een langetermijnbonus kon krijgen. Zij is de enige van het Proximus-directiecomité die dergelijke bonus niet heeft. De regering wees het voorstel af, en het werd daarom ook niet op de agenda van de algemene vergadering gebracht, aldus Proximus.

Dat zal ook nu niet het geval zijn, meldt het bedrijf. De verloning van Dominique Leroy voor 2016 wordt vandaag door de raad van bestuur goedgekeurd. Over enkele weken wordt ze in detail gepubliceerd in de aanloop naar de algemene aandeelhoudersvergadering van 19 april.

Dominique Leroy kreeg voor het jaar 2015 een vergoeding van 813.977 euro bruto, sociale werkgeversbijdrage inbegrepen. Daarmee zat ze aan de top van de verloningen bij overheidsbedrijven.

Kranten van De Persgroep visten de zogenaamde vraag om een loonsverhoging door de CEO van Proximus op uit een dubbel vakantie-interview met Dominique Leroy en haar vriendin Katrien Devos (HR Builders), dat op 16 juli van vorig jaar verscheen.

Daarin zei Leroy, na lang aandringen op een commentaar over haar vergoeding: "Het enige dat me aan mijn loonpakket stoort, is dat er geen langetermijnincentive in zit. Dat kan niet, vind ik, omdat ik als CEO net betaald word om de strategische lijnen uit te zetten en op lange termijn te denken".

Dat verscheen nu onder de titel 'Premier weigert bonus CEO Proximus' en in de Franstalige versie, die naar hetzelfde interview verwijst, onder de titel 'Charles Michel bloque le bonus de la CEO de Proximus'. Proximus wou geen commentaar kwijt voor die artikels.

Vrijdag 24 februari maakt Proximus zijn resultaten bekend.