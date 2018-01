Protestacties bij Carrefour breiden uit: al 27 winkels gesloten

De acties zijn het meeste voelbaar in Brussel en Wallonië. Daar blijven vrijdag 23 hypermarkten gesloten (waaronder alle vijf in Brussel) en drie Carrefour Markets (in Brussel, Henegouwen en Waterloo), bevestigt woordvoerder Baptiste Van Outryve.

Vrijdagochtend werden in vele winkels personeelsvergaderingen gehouden. De Franstalige vakbond CNE sluit niet uit dat er nog meer winkels de deuren zullen sluiten, uit solidariteit. In sommige Carrefourvestigingen is nu al beslist om ook dit weekend het werk niet te hervatten. Dat is onder meer het geval voor de winkels in de regio van Charleroi.

Schade

Hoe groot de schade van de vakbondsacties is voor Carrefour, is nog niet bekend. Vrijdag en vooral zaterdag is traditioneel een druk koopmoment. 'We beseffen dat de boodschap die we gisteren hebben gebracht, hard aankomt', verklaarde de Carrefour-woorvoerder. 'We moeten nu plaats laten voor emotie. De schade is echter vooral voor de klant, die nu voor een gesloten deur dreigt te staan.'

Maar volgens Van Outryve vindt die klant ook de weg naar alternatieven. 'We merkten gisteren een piek in onze onlineverkoop van voeding. De klant kan zijn boodschappen dan thuis laten leveren of oppikken in een verkooppunt dat open is.'

Herstructurering

De directie van Carrefour maakte donderdag op een bijzondere ondernemingsraad bekend dat er een herstructurering komt in het Belgische netwerk, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personeelsleden van de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel van Carrefour in Evere. Twee hypermarkten, in Genk en Luik, zouden worden gesloten. Andere winkels moeten inkrimpen.

Om 16.30 uur zullen premier Charles Michel, minister van Werk Kris Peeters (CD&V), minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) de bonden ontvangen op de Lambermont, de ambtswoning van de eerste minister.