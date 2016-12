Procedures na wilde stakingen kosten spoorbedrijven al 150.000 euro

Dat blijkt uit cijfers van minister van Mobiliteit François Bellot (MR), die werden opgevraagd door Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

Na de wilde stakingen in mei en juni diende de NMBS samen met spoornetbeheerder Infrabel 44 eenzijdige verzoekschriften in bij rechtbanken in 16 gerechtelijke arrondissementen, blijkt uit het antwoord van Bellot.

"Bedoeling was dringende en voorlopige maatregelen te bekomen", zegt Lahaye-Battheu. "Bijna alle rechters hebben een verbod uitgevaardigd om treinen te blokkeren door sabotage, gekoppeld aan dwangsommen. De NMBS heeft dan ook tijdens die dagen op de stations en rangeerplaatsen gerechtsdeurwaarders ingezet." Dat leverde al een kostenplaatje van meer dan 150.000 euro op.

"Het gaat om een voorlopig bedrag op datum van 1 juli 2016, namelijk 82.230 euro voor de bijstand door advocaten en 70.392 euro voor de bijstand door gerechtsdeurwaarders", luidt het. "Enkele maanden geleden deelde de minister mij al mee dat de deelnemers aan die stakingen alleen een tuchtsanctie en een premieaftrek van 12,50 euro kregen. Zij kwamen er dus goedkoop vanaf in vergelijking met de belastingbetaler, die uiteindelijk moet opdraaien voor de gerechtskosten", zegt Lahaye-Battheu.

Het liberale Kamerlid juicht toe dat de spoorwegmaatschappijen onmiddellijk optreden tegen overtreders, maar vraagt ook een meer kordate opvolging na de acties. (Belga/BO)