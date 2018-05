Powerkoppel Lieve Logghe (ArcelorMittal) en Hans Van Rijckeghem (Shopinvest): 'Een koppel mag echt wel ambitieus zijn'

Er is ruimte voor twee doorgedreven carrières in een gezin. Het vergt wel voldoende planning." Aan het woord zijn Lieve Logghe en Hans Van Rijckeghem. Zij is financieel directeur (CFO) van de Europese afdeling vlakke staalproducten bij 's werelds grootste staalfabrikant ArcelorMittal. Hij is CEO van de retail- en vastgoedholding Shopinvest, die vooral bekend is van het modebedrijf e5 mode.

...