PostNL zet Italiaanse en Duitse dochterondernemingen in etalage na teleurstellend kwartaal

Het Nederlandse postbedrijf heeft nog altijd veel last van de krimp op de postmarkt en er werden minder kosten bespaard dan voorzien. "Vanwege het tempo waarmee de postvolumes dalen, is snel politiek ingrijpen nodig om consolidatie mogelijk te maken", waarschuwt topvrouw Herna Verhagen maandag in een toelichting.

Hoewel PostNl de omzet in het tweede kwartaal met 2 procent zag stijgen van 836 miljoen euro vorig jaar tot 851 miljoen euro dit jaar, werd een nettoverlies geregistreerd van 1 miljoen euro, tegenover een winst van 29 miljoen euro vorig jaar.

PostNL kon met 10 miljoen euro bovendien minder besparen dan verwacht. 'We hebben er vertrouwen in dat deze ontwikkelingen zich zullen verbeteren, maar we verwachten dat de totale kostenbesparingen dit jaar iets onder de aangegeven bandbreedte van 50 miljoen tot 70 miljoen euro zullen uitkomen', aldus CEO Verhagen in een persbericht.

Het Nederlandse postbedrijf kampt opnieuw met een dalend volume aan geadresseerde post ( -10,8 procent). Er werden wel fors meer pakketten aan huis bezorgd (+22 procent).

De krimp op de postmarkt speelt PostNL al langer parten. Vandaar dat al er al een tijdje wordt gepraat over bijvoorbeeld een mogelijk samengaan met rivaal Sandd.

PostNL kondigt maandag aan om zijn Italiaanse en Duitse dochters Nexive en Postcon te gaan verkopen.

In Duitsland en Nederland heeft het bedrijf het moeilijk om te concurreren met respectievelijk Deutsche Post en Poste Italiane. In 2015 werden al de Britse activiteiten verkocht. PostNL wil zich voortaan meer op de Benelux richten.

"We zien nog veel kansen in de Benelux", benadrukt Verhagen. Het is volgens haar beter om de tijd en geld die het bedrijf heeft te investeren in de Benelux en niet te verspreiden over meer landen.