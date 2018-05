Piloten Brussels Airlines leggen uit waarom ze staken: 'Draait niet enkel om geld, ook om respect'

De 'moegetergde' piloten van Brussels Airlines verduidelijken in een open brief die VRT NEWS in handen kreeg, waarom ze maandag en woensdag staken.

De piloten benadrukken in de brief, die gericht is aan de passagiers, dat ze niet enkel staken voor een hoger loon. Ze hekelen ook de slechte werkomstandigheden, en lijden onder een gebrek aan respect.

De piloten geven in hun brief toe dat ze 'meer dan gemiddeld verdienen', maar wijzen daarbij op de minder goede kanten van hun 'droomjob'. Zo werken ze in een ongezonde omgeving met drukveranderingen, uitzonderlijk droge lucht en giftige dampen in de cockpit. Daar komen nog de erg onregelmatige werkuren bij, wat kan leiden tot stress en vermoeidheid .

De luchtvaartmaatschappijen stellen onvoldoende compensaties tegenover die nadelen, oordelen de piloten. Integendeel zelfs, zo blijkt. "Ons salaris is verminderd en ze vragen meer flexibiliteit. We hebben ook minder rust en vrije dagen. De opleidingen die we moeten volgen, volgen we vaak thuis, niet meer tijdens onze diensturen. Dat is dan ook onbetaald."

De hotels waar de piloten verblijven zijn volgens hen vaak van mindere kwaliteit, net als de kwaliteit van de maaltijden aan boord, 'om de kosten te drukken'.

Bovendien wordt de pensioenleeftijd opgetrokken tot 67 jaar, terwijl de vlieglicentie van piloten vervalt op 65 jaar, waardoor ze de laatste twee jaar van hun carrière in principe niet meer mogen vliegen en ze bijgevolg een volledig pensioen dreigen te mislopen.

"Ik voel me niet meer gerespecteerd als piloot, het voelt aan alsof de citroen meer dan genoeg is uitgeperst. Ik hoop dat u beseft dat het niet enkel om geld gaat, maar om respect. Ik sta op een punt waar de grens is bereikt", luidt het tot slot.