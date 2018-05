Piloten bij Brussels Airlines gaan voorlopig niet meer staken

Er zit eindelijk beweging in de gesprekken tussen directie en vakbonden bij Brussels Airlines over het loon en de werkdruk van de piloten. De komende twee weken wordt er nog onderhandeld, waardoor er geen nieuwe stakingen worden verwacht. De bonden behouden wel hun stakingsaanzegging, als stok achter de deur.

De gesprekken tussen directie en bonden zaten midden mei muurvast, na twee dagen van staking en twee vruchteloze verzoeningspogingen. De bonden opperden toen de mogelijkheid van twee nieuwe stakingsdagen in juni. Maar een afkoelingsperiode heeft blijkbaar soelaas gebracht.

Vorige week waren er twee ontmoetingen en die worden als constructief bestempeld. Er is nog een lange weg te gaan naar een akkoord, maar de bonden hebben nu het gevoel dat er wél naar hen wordt geluisterd.

"Het management heeft ons eindelijk het gevoel gegeven dat het echt de wil heeft om uit de crisis te raken", luidt het in een vakbondsnota aan de piloten. "Er is een verandering gekomen in de manier waarop er naar onze bekommernissen wordt geluisterd en op onze verzoeken wordt gereageerd." Ook de directie van de luchtvaartmaatschappij spreekt van constructieve gesprekken in de zoektocht naar een 'evenwichtig pakket' voor de piloten.

"Er is afgesproken dat we de komende twee weken intensief zullen samenwerken om tot maatregelen en aanpassingen te komen die de werk-privébalans van de piloten verder zullen verbeteren", luidt het in een mededeling. "Die maatregelen zullen effect hebben op korte, middellange en lange termijn."

Directie en vakbonden hebben een onderhandelingsagenda afgesproken tot 11 juni. Dan zullen de bonden de toestand opnieuw evalueren. Een eventueel akkoord zal worden voorgelegd aan de piloten.