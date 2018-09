Philippe Vlerick (ondervoorzitter KBC Groep): 'Wij denken niet in kwartalen, wel in generaties'

KBC Groep bleef na de bankencrisis over als enige grootbank in Belgische handen, al was een flinke scheut overheidssteun nodig. "Zonder aandeelhouderssyndicaat waren we vandaag geen zelfstandige groep meer", zegt Philippe Vlerick, de ondervoorzitter van KBC Groep en de voorzitter van het verbond van referentieaandeelhouders, in een exclusief interview over de familiale banden.