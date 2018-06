Peter Vyncke (CEO Vyncke NV): 'Wij hebben de work-lifebalance lang geleden verbannen'

" Om de zo veel tijd bedenken de hr-goeroes een nieuw concept. Toen ze het begrip work-lifebalance lanceerden, hebben we daar bij Vyncke eens goed om gelachen. Wij hebben dat woord hier al lang geleden verbannen. Als je je werk en je leven ziet als twee gescheiden zaken die je in evenwicht moet brengen, maak je een fundamentele fout. Toch zijn er blijkbaar nog altijd mensen die zo denken. Mocht werk iets zijn wat je op zondagavond een kwartier lang moet uitvoeren voordat je gaat slapen, dan zou ik dat nog kunnen begrijpen. Alleen is het omgekeerde waar. Werken doe je meestal tussen zonsopgang en zonsondergang, in het mooiste deel van de dag. En dat vijf dagen per week."

"De goeroes die de work-lifebalance hebben uitvonden, zeggen dus eigenlijk dat je na je werk nog aan je leven moet beginnen. Wanneer het buiten kouder en donkerder is, wanneer je moe bent. Daardoor zet het begrip meteen een verkeerde toon. Mensen gaan nu voortdurend op zoek naar wat ze nog naast hun werk kunnen doen. Ze vragen zich af of ze wel genoeg hobby's hebben. Dat is echt een dwang van onze tijd. Terwijl ik voor iedereen hoop dat het lukt om zingeving te vinden in het werk."

"Let op, ik heb zelf ook nog even gedacht dat ik dringend een hobby moest zoeken. Toen een journalist me een hele tijd geleden eens vroeg naar mijn hobby's, moest ik toegeven dat ik er geen had. Ik kan me dus perfect indenken dat het hele spel over die work-lifebalance sommigen behoorlijk gefrustreerd achterlaat. Of dat het hen extra stress bezorgt, want na het werk moet je nog squashen en dit en dat."

Bijbels overschrijven

"Natuurlijk heb je afwisseling nodig. Als ik niet aan het werk ben, doe ik zaken die heel therapeutisch werken. Dan ga ik bijvoorbeeld enkele uren wandelen met vrienden, iets wat heel repetitief is. Of ik timmer samen met mijn jongste dochter een konijnenhok of een vogelhuisje. Op zulke momenten kom ik tot rust, omdat het al mijn aandacht vraagt en het onmogelijk is ondertussen iets anders te doen."

"Daarom knutsel ik ook modelbouwauto's in elkaar, in mijn atelier. Vroeger zat dat in de kelder, nu ligt mijn atelier net naast de woonkamer. Als ik thuis ben, ben ik dan toch bijna fysiek in dezelfde ruimte als mijn gezin. Terwijl ik die autootjes in elkaar zet met duizend kleine schroefjes, gebruik ik misschien maar 1 procent van mijn brein. De activiteit lijkt, denk ik, op wat de monniken deden toen ze bijbels overschreven. Ook daar brengt het repetitieve rust."

Les pilates

"Ondertussen maak ik me er geen zorgen meer over dat ik geen hobby's heb. Ik vraag me soms net af of ik wel voldoende werk. Ik heb het geluk dat ik vaak onderweg ben en dus tijdens de werkuren dingen kan doen waar anderen vakantie voor moeten nemen. Als ik in Indonesië naar een klant rijd en even kan stoppen aan een lokaal barretje, dat is toch vakantie? "

"Ik geef toe: ik kan er zo over spreken, want ik ben geen chauffeur van een vorkheftruck, die van 's ochtends tot 's avonds in een magazijn werkt. Mensen die overdag niet kunnen doen wat ze willen, kunnen zich uiteraard wel uitleven in hun hobby. Al blijf ik erbij dat de focus dan nog niet moet liggen op wat je naast je werk doet. We zouden beter zoeken naar manieren om het werk van die mensen anders in te vullen. Dat lijkt me interessanter dan iemand eerst acht uur lang hard te laten werken, en die persoon daarna aan te moedigen dat werk te compenseren met een les pilates."