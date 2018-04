Peter Callant na overname KV Oostende: 'Er is marge om Coucke-vet weg te snijden'

Tot hij Marc Coucke opvolgde als eigenaar en voorzitter van voetbalclub KV Oostende, was Peter Callant (51) buiten de verzekeringssector nagenoeg onbekend. "Het leven is voor mij en mijn medewerkers veel gemakkelijker geworden", stelt Callant vast. "Voetbal opent deuren, en over naambekendheid hoeven we ons geen zorgen meer te maken."