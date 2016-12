Perrigo lanceert ontslagronde bij Omega Pharma

"Het consultatieproces om de organisatie beter af te stemmen op de huidige business en marktdynamiek, is in gang gezet", luidt het in een persbericht.

De werknemers van Omega Pharma Belgium, Etixx en Biover zijn in detail ingelicht, staat er nog.

De herstructurering bij Omega Pharma kan 45 tot 80 banen kosten, zo verwacht Perrigo.

Het sportvoedingsmerk Etixx wordt alvast verkocht vanaf 1 januari volgend jaar. Een finaal akkoord daarover werd ondertekend. Perrigo had Etixx in februari al in de etalage gezet. De koper is niemand minder dan Marc Coucke.

In november maakte Perrigo, dat twee jaar geleden Omega Pharma overnam, bekend dat het een klacht indient tegen de verkopers Marc Coucke en investeringsbedrijf Waterland. Perrigo voelt zich misleid omdat het in totaal al 2,1 miljard euro minwaarden diende te boeken op Omega Pharma.

Ondanks het negatieve nieuws rond de herstructurering gelooft Perrigo nog altijd dat ze met Omega Pharma een uniek Europees platform heeft aangekocht om hun expansie verder uit te bouwen. Dat blijkt uit een reactie van Geert Cools, verantwoordelijke voor de commerciële activiteiten van Perrigo binnen Europa.

De afgelopen maanden werd zowel de strategie, het operationele als de financiën van Omega Pharma België doorgelicht, aldus Cools in een korte toelichting.

"Daaruit is de conclusie gekomen dat de huidige business als geheel geen winsgevend platform is voor een duurzame groei. Als we België terug naar een duurzame winstgevende business willen brengen, moeten we ons herfocussen op onze eigen merken."

Omega Pharma ontplooide de laatste jaren veel activiteiten, om sneller te groeien, maar de vele onderdelen leidden niet tot synergie, schaalvoordeel of efficiëntie, aldus nog Cools.

In die filosofie kadert volgens Perrigo het stopzetten van het contract met EG, voor de distributie van generische geneesmiddelen van Strada, en de verkoop van Etixx aan de investeringsmaatschappij Alychlo van Marc Coucke.

Over wat bepalend is voor het verschil tussen 45 en 80 ontslagen, wilde Perrigo niets kwijt, gezien de pas opgestarte informatieronde. Ook over verkoopbedragen wordt niets gezegd.

Marc Coucke reageerde kort na de bekendmaking van de herstructurering via Twitter. "Veel sterkte en moed gewenst aan super medewerkers. Zo sterk team, zo spijtige evolutie", klinkt het bij de oprichter van het farmabedrijf.

Veel sterkte en moed gewenst a super medewerkers @OmegaPharma_BE.

Zo sterk team, zo spijtige evolutie ?? https://t.co/2SjneC1bW8 -- Marc Coucke (@CouckeMarc) 8 december 2016

Vakbond haalt uit naar Coucke

Het vroegtijdig stopzetten van een distributieovereenkomst met EuroGenerics, een belangrijke producent van generische geneesmiddelen, houdt volgens vakbondsman Sebbe Vandeputte (LBC) vermoedelijk verband met de manier waarop Omega Pharma is verkocht geweest aan Perrigo.

"Het feit dat Perrigo verschillende keren een afwaardering moest doen, heeft te maken met het feit dat rekeningen en omzetcijfers op een artificiële manier opgesmukt werden", klinkt het. "Als bij klanten veel medicijnen werden opgeslagen die nog niet verkocht zijn, dan maakt dit dat het eigenlijke verkoopcijfer er de afgelopen jaren anders uitziet. We kunnen alleen maar vaststellen dat het personeel heel zwaar gepakt wordt op basis van het beleid van het oorspronkelijke management van Omega Pharma. Hun verantwoordelijkheid is enorm, want het wil zeggen dat die mensen vandaag bijna het slachtoffer zijn van de manier waarop beleid is gevoerd."

LBC, de enige vakbond die vertegenwoordiging heeft in het bedrijf, zegt maximaal voor het behoud van tewerkstelling te gaan. "Dat smaakt heel wrang als je weet dat het vorige management met riante ontslagvoorwaarden het bedrijf kon verlaten. Vandaar dat wij niet zullen nalaten om het onderste uit de kan te halen."

De overeenkomst met EuroGenerics maakt een 'gigantisch' deel uit van de omzet van Omega Pharma, luidt het. De intentie om tot 80 mensen te ontslaan, vooral bedienden maar ook een aantal arbeiders, betekent het wegsnijden van een derde van het personeelsbestand van Omega Pharma in ons land.

(Belga)