Perrigo krijgt Justitie op bezoek

Volgens Perrigo houdt de inval van Justitie verband met een onderzoek van het Amerikaanse ministerie naar prijzen die gehanteerd worden binnen de farmaceutische industrie.

"De onderneming neemt het onderzoek ernstig en verleent medewerking aan de betreffende autoriteiten", luidt het bij Perrigo.

Het bedrijf verduidelijkt niet wanneer en in welke kantoren precies werd gezocht, ook niet of er documenten werden meegenomen.

Volgens The Wall Street Journal hebben verscheidene farmabedrijven intussen al dagvaardingen ontvangen die te maken hebben met een onderzoek naar mogelijke prijsafspraken binnen de farmasector, waaronder Endo International en Mylan. Dat is eveneens het geval voor Teva Pharmaceutical Industries Ltd. en Actavis, dat vorig jaar zijn generische dochter Allergan aan Teva heeft verkocht.

Uit een rapport van de overheid van vorig jaar is gebleken dat de prijzen van 300 van de 1.441 bestudeerde generieke geneesmiddelen tussen 2010 en 2015 op zijn minst één keer met 100 procent procent gestegen zijn.

Perrigo lag eerder al in de clinch met de Belgische miljardair en investeerder Marc Coucke en het Nederlandse investeringsfonds Waterland. Perrigo nam in 2014 Omega Pharma over voor 3,6 miljard euro van Coucke en Waterland. Perrigo beschuldigt Coucke ervan dat de omzet van Omega Pharma niet overeenstemt met de werkelijkheid, waardoor het bedrijf zich verplicht zag ruim de helft van de overnameprijs af te schrijven.