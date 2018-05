Peloton de Paris: van fietsbar naar kledingmerk

Peloton de Paris startte initieel als een plek waar je je fiets kan laten herstellen en tijdens het wachten een kopje koffie kan drinken", zegt voormalig IT-consultant Van Parys. "Daarnaast verkopen we ook fietsen."

"Ter promotie van onze zaak ontwierpen we een fietstruitje", zegt Wendy Janssens. Zij is de echtgenote van Vincent en werkte voorheen als brandmanager bij Alken-Maes.

"Het jaar nadien maakten we een nieuw ontwerp, dat eerder focuste op het design dan op de reclame. De vraag naar dat truitje verspreidde zich als een lopend vuurtje. Zo groeide het idee meerdere kledingstukken op de markt te brengen in de vorm van een capsulecollectie: een beperkte lijn van truitjes en accessoires die goed met elkaar te combineren zijn."

Anno 2018 is Peloton de Paris een fietskledingmerk, met de koffiebar als flagshipstore. Vorig jaar steeg de omzet van de bvba met 30 procent.

"De verkoop in onze winkel ging zelfs met 150 procent de hoogte in", vertelt Van Parys. "Die sterke groei hebben we te danken aan onze eigen collectie. We hebben uiteraard ook een webshop. De helft van onze onlineverkopen gebeurt in België, 20 procent gaat richting Japan en de overige 30 procent versturen we wereldwijd."

"Intussen hebben we ook een geslaagde wintercollectie achter de rug", zegt Janssens. "En dankzij de lancering van een tweede zomercollectie konden we onze kwartaalomzet verdubbelen in vergelijking met vorig jaar."

Voor het komende jaar plant het jonge bedrijf een opfrissing van zijn merkidentiteit om de klanten overal dezelfde beleving te bieden. Ook de uitbouw van een internationaal netwerk staat op de planning. Tot nu toe werd alles voornamelijk gefinancierd met eigen middelen. Peloton de Paris heeft ook een stille vennoot die ook businesscoach is.