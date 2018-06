Paul Schyvens neemt afscheid van De Roma in Borgerhout: 'Ik heb de reputatie een slavendrijver te zijn'

"Lap, mijn vrouw zal weer kwaad zijn." Paul Schyvens (67) wijst naar zijn T-shirt. "Ze zegt altijd dat ik iets deftigers moet dragen als er foto's worden gemaakt." Schyvens' vrouw is nochtans de kwaadste niet. En dreigt ze dat toch te worden, dan vindt hij vast wel weer een manier om haar uit te leggen waarom het zo is gelopen. Zoals die keer in 2002, toen hij haar moest vertellen dat hij een nieuwe vzw had opgericht en De Roma had gehuurd. Het plan was die zaal in Borgerhout nieuw leven in te blazen. Heel realistisch leek dat niet, als je het vervallen gebouw zag. Dus stelde Schyvens het gesprek met zijn vrouw een maandje uit, tot ze samen in Frankrijk waren en hij zijn idee rustig uit de doeken kon doen.

...