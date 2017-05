Paul Buysse: 'De droom van deugdelijk bestuur is niet voor morgen'

De code-Buysse over deugdelijk bestuur in niet-beursgenoteerde bedrijven is voor de derde keer herzien. "I have a dream", motiveerde de Vlaamse captain of industry Paul Buysse de wijzigingen in de code. "Mijn grote droom is dat deugdelijk bestuur binnen 25 jaar vanzelfsprekend is."