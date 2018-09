Overname Ontex van de baan: raad van bestuur verwerpt 'finaal' voorstel

Volgens de raad van bestuur lag de waarde lager dan het eerdere voorstel van PAI. 'De raad van bestuur beschouwt deze zaak als gesloten', klinkt het. Ook het investeringsfonds zou bevestigd hebben niet langer geïnteresseerd te zijn. Intussen onderzoekt de raad van bestuur wel hoe het extra waarde kan creëren voor de Ontex-aandeelhouders.

Begin juli raakte bekend dat de Fransen het Belgische bedrijf wilden overnemen en van de beurs wilden halen. De raad van bestuur van Ontex onderzocht toen een eerste voorstel; het ging om 'een ongevraagd niet-bindend bod' in cash. De raad van bestuur verwierp het toen ook al, omdat het Ontex zou onderwaarderen. Intussen werd een nieuw voorstel van PAI onderzocht en ook daarover is de raad van bestuur nu unaniem negatief.

Van een beursexit voor Ontex lijkt voorlopig dus geen sprake. Het aandeel gaat al maanden in dalende lijn. Midden augustus lag het zelfs 15 procent lager dan het indicatieve bod van PAI. Maandag luidt het dat de raad van bestuur het volle vertrouwen behoudt in de strategie van het management. 'We zijn ervan overtuigd dat deze strategie aantrekkelijke langetermijngroei zal realiseren voor de aandeelhouders van Ontex. De halfjaarresultaten, die werden bekendgemaakt op 26 juli, toonden een duidelijke vooruitgang aan met een blijvende sterke vraag voor onze producten, de eerste tekenen van verbeteringen in Brazilië, een positieve prijs/product mix en een sequentiële verbetering van de marges in het tweede kwartaal ondanks stijgende inputkosten en wisselkoerstegenwind.'

De raad van bestuur is tegelijk wel 'een grondige beoordeling aan het uitvoeren van de beschikbare opties om het leveren van waarde voor onze aandeelhouders te versnellen'. Daarover zou tegen het einde van het jaar duidelijkheid moeten komen.