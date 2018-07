Overleg tussen bonden en directie levert niets op: Ryanair schrapt tot 300 dagelijkse vluchten op 25 en 26 juli

Woensdag werd binnen het paritair comité overleg gepleegd op de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso), maar dat overleg heeft niet geleid tot inhoudelijke vooruitgang, meldt de christelijke vakbond LBC-NVK woensdag aan Belga. Aanleiding van dat overleg was de aangekondigde staking van het boordpersoneel van Ryanair op 25 en 26 juli.

"We zien het overleg wel als een overwinning want Ryanair is daar voor het eerst officieel komen opdagen. Mede door de stakingsdruk denken we dat zij nu toch de Belgische sociale partners serieus nemen", zegt Hans Elsen (LBC).

"De staking van volgende week gaat door, omdat er inhoudelijk geen vooruitgang werd geboekt op vlak van de eisen die op tafel zijn gelegd. Daarnaast werken er drie bedrijven binnen Ryanair, maar wil Ryanair enkel spreken over mensen met een Ryanair-contract en niet over de onderaannemers van hun eigen bedrijf. Een basisvoorwaarde om te beginnen onderhandelen is voor ons dat het volledige personeel wordt meegenomen in de onderhandelingen", aldus nog vakbondsman Elsen.

Opnieuw overleg in september

Het overleg duurde tot kort na de middag. In september staat een nieuwe meeting gepland. Vakbonden uit vier Europese landen, waaronder België, lanceerden onlangs een gecoördineerde staking bij de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair. De stewardessen en stewards uit België, Portugal en Spanje staken dus zoals eerder aangekondigd op 25 en 26 juli.

De bonden eisen dat Ryanair de nationale wetgeving in de contracten van de werknemers toepast, onderhandelingen opstart met vakbonden, en dezelfde voorwaarden aanbiedt aan al het cabinepersoneel, zowel bij Ryanair zelf als bij de onderaannemers waarmee het werkt.

Tot 300 dagelijkse vluchten geschrapt

De staking door het boordpersoneel in België, Spanje en Portugal heeft uiteraard gevolgen voor het vluchtverkeer op die dagen. De directie van de luchtvaartmaatschappij heeft beslist op 25 en 26 juli tot 300 van de 2.400 dagelijkse vluchten te schrappen. Het gaat onder andere om maximum 50 van de ruim 160 dagelijkse vluchten van en naar België, goed voor 31 procent.

Ryanair to cancel up to 300 of 2,400 daily flights next Wed 25 and Thurs 26 to minimise disruption to customers from unnecessary strikes by some cabin crew in Belgium, Portugal and Spain: pic.twitter.com/qTsmq3lCPI — Ryanair (@Ryanair) July 18, 2018

In Spanje worden tot 200 van de ruim 830 dagelijkse vluchten geschrapt en in Portugal maximum 50 van de 180 vluchten. Tot 50.000 van de 430.000 passagiers zullen getroffen worden door de staking, luidt het in een mededeling.

Ryanair verwittigde de reizigers naar eigen zeggen sinds woensdagmorgen via e-mail en tekstberichten. De luchtvaartmaatschappij zegt dat alle getroffen klanten het voorstel kregen om hun vlucht om te boeken. Wie geen bericht ontving van Ryanair mag ervan uitgaan dat zijn of haar vlucht zoals gepland zal doorgaan.

Volgens Ryanair-woordvoerder Kenny Jacobs bieden de aangekondigde stakingen enkel voordeel aan concurrerende luchtvaartmaatschappijen in België, Portugal en Spanje. Ze verstoren de gezinsvakanties, voegt ze toe.