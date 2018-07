Orange heeft meer klanten, maar minder winst

Het aandeel van Orange Belgium ligt tegen de vlakte, sinds de aankondiging dat er mogelijk een vierde mobiele operator op de markt komt. Toch won het bedrijf dankzij zijn verbeterde, 'onbeperkte' tariefplannen netto 26.000 nieuwe klanten met een mobiel abonnement in het tweede kwartaal. Dat is beter dan de groei met 21.000 in dezelfde periode een jaar geleden en merkelijk beter dan de stijging met 16.000 in het eerste kwartaal. Het prepaidsegment verloor slechts 6000 klanten, het laagste cijfer in elf kwartalen.

