Orange Bank op zijn vroegst in 2019 van start in België

De Franse telecomoperator Orange lanceert deze zomer zijn mobiele bank in Frankrijk. Daarna moeten België en Spanje volgen. Volgens Trabbia komt eerst Spanje aan de beurt, "ten vroegste volgend jaar en misschien zelfs later". Pas daarna is het de beurt aan België. "Orange Bank zal in België zeker niet voor 2019 starten", aldus de CEO van Orange Belgium.

