De regeling, een van de speerpunten in de Wet Werkbaar Werk van minister Kris Peeters (CD&V), biedt werknemers de mogelijkheid om over de jaren heen vakantiedagen op te stapelen voor later gebruik.

'Maar omdat de procedure om het in te voeren veel te strikt is, is dat nog nergens gebeurd', zegt Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD). Hij dringt aan op een vereenvoudiging, maar minister van Werk Peeters (CD&V) stelt dat het daarvoor nog veel te vroeg is.