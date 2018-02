Opnieuw verlies voor Deutsche Bank

Deutsche Bank heeft 2017 afgesloten met een nettoverlies van 500 miljoen euro. Het was het derde jaar op rij dat de grootste bank van Duitsland rode cijfers schreef. Vooral de negatieve impact van de recente belastinghervormingen in de VS was volgens de bank de reden dat het jaar met een verlies werd afgesloten. Zonder die last zou het financiële concern wel positieve cijfers hebben geschreven.