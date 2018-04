Opnieuw stakingen bij Lidl: 84 winkels dicht

De sociale onrust bij Lidl blijft duren. Donderdagmorgen zijn 84 van de circa driehonderd vestigingen gesloten door een staking, blijkt uit een lijst die de supermarktketen op zijn website heeft gezet. De acties ontstonden woensdag spontaan, na mislukt sociaal overleg over de werkdruk in de winkels.

"De situatie kan deze ochtend nog in de twee richtingen evolueren", zei woordvoerster Isabelle Colbrandt eerder in de ochtend, toen er nog sprake was van 70 gesloten winkels. De directie hoopt dat de gesprekken met de vakbonden snel kunnen worden hervat. Voorlopig is er geen overleg gepland.

Er heerst al een tijd ongenoegen over de gestegen werkdruk bij de warenhuisketen. De vakbonden zeggen dat de directie niet met vertrouwenwekkende voorstellen op de proppen kwam. "Het was het herkauwen van maatregelen van vorig jaar, die niet hebben geholpen", zei Johan Lippens van LBC, woensdagnamiddag. De directie is het niet eens met de stelling van de bonden. "Het waren wel degelijk nieuwe voorstellen", aldus woordvoerster Isabelle Colbrandt.

Lidl wil onder meer de 'vliegende ploeg' uitbreiden. Die ploeg springt bij op momenten van onderbezetting in de filialen. Ook voor extra taken zoals een herinrichting van een rayon of het aankleden van een filiaal in een bepaald thema, wil Lidl in extra werkuren voorzien. Hoe het verder moet, blijft na woensdag ook donderdag onduidelijk.