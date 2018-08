Opleidingsinstelling Syntra West start met alternatief voor attest bedrijfsbeheer

Nu het verplichte attest bedrijfsbeheer wegvalt, kan Syntra een pak klanten verliezen. Maar daar is Syntra West niet bang voor. "Onze bestaansreden is niet het verstrekken van een administratief attest, maar het begeleiden van mensen met ondernemersdromen.", zegt Johan De Neve, de algemeen directeur van Syntra West.

Het opleidingscentrum liet door het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) een onderzoek naar zijn efficiëntie voeren, met een geruststellende uitkomst. Een op de drie cursisten blijkt binnen de vijf jaar na zijn opleiding bij Syntra als zelfstandige aan de slag te gaan, goed voor 4306 starters.

"Bovendien is 15 procent al ondernemer als hij bij ons binnenkomt", zegt Filip Roelandt, directeur business development. "Ruim 42 procent van onze cursisten van de afgelopen vijf jaar is nu dus ondernemer. Nog eens 15 procent geeft aan plannen te hebben om zich als zelfstandige te vestigen."

Unieke positie

Die unieke positie wil Syntra niet verliezen. Daarom start het in alle provincies met een formule om cursisten warm te maken voor het ondernemerschap. De Start Me Up-sessies zijn op maat van elke individuele cursist. "Bij ons is ondernemerschap ruimer opgevat dan bedrijfsbeheer. Het zit in de beroepskennis verweven", verklaart Patrick Huyghe, directeur bij Syntra West. "In het nieuwe concept koppelen we opleiding, begeleiding en coaching aan elkaar, tot op individueel niveau."

Volgens de WES-studie hebben niet enkel starters baat bij een opleiding. Van de cursisten die al zelfstandige waren tijdens hun opleiding, is het aantal dat personeel in dienst heeft, de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Ook voor werkzoekenden is een opleiding geen slechte investering.

Ruim 8 procent van de cursisten die vijf jaar geleden begonnen bij Syntra, was werkloos. 1143 van hen vonden intussen een baan. Als je de resultaten van West-Vlaanderen extrapoleert naar het hele Syntra-netwerk, dan betekent dat 20.500 startende ondernemers en 5367 werkzoekende cursisten die werk vonden.

Geld goed besteed

Maar hoe zit het eigenlijk met de overlevingskansen van de Syntra-starters? "In België verdwijnen twee op de drie van de startende ondernemingen in de eerste jaren, bij ons ligt dat percentage veel lager", zegt Johan De Neve.

"Om te starten heb je lef nodig, om te overleven heb je kennis van zaken nodig. Bij Syntra krijgt een cursist recepten voorgeschoteld van mensen die zelf in het veld staan. Dat werkt. En daar zijn we best trots op. Wij werken met 993 docenten en hebben een omzet van 19,3 miljoen euro. Daarvan is ruim 12 miljoen afkomstig van Vlaamse subsidies, maar dat geld is goed besteed. Het draait hier niet om onze winst, maar wel om het economisch resultaat waaraan wij kunnen bijdragen."