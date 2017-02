Open Vld wil horeca beter ondersteunen: Wat ligt er op tafel?

De flexi-jobs, een fiscaal zeer gunstige en daarom niet onomstreden vorm van bijverdienen, zijn er vorig jaar gekomen op vraag van de liberale partij. De werknemer betaalt geen belastingen, de werkgever amper 25 procent RSZ. Twee beperkingen werden wel opgelegd: het kan voorlopig alleen in de horeca en enkel voor mensen die al een andere job hebben van minimaal vier dagen op vijf, om geen reguliere arbeid te vernietigen.

En de invoering heeft duidelijk al een impact gehad op de arbeidsmarkt. Recente cijfers van staatssecretaris tegen Sociale Fraude De Backer (Open Vld) leren dat ons land eind 2016 20.097 mensen met een flexi-job telde. Gemiddeld werkt de flexi-jobber 3,5 uur per week aan een nettoloon van 11,40 euro per uur.

Flexi-jobs voor gepensioneeerden

Maar De Backer (Open Vld) vraagt de regering nu om één van die voorwaarden los te laten. "Het is echt een lacune. Gepensioneerden kunnen sinds kort wel onbeperkt bijverdienen. Maar voor die paar uur per week dat de meesten willen bijklussen, betalen ze wel de volle pot aan belastingen en sociale bijdragen. En dus wordt er in het zwart gewerkt."

Het belooft een spannend debat te worden met CD&V in de regering. De christelijke vakbond ACV reageert zeer afwijzend: "Men ondergraaft de financiering van de overheid." De Backer weerlegt dat. "Sinds de invoering van de flexi-jobs is het aantal reguliere jobs in de horeca ook gestegen. De sector wordt duidelijk witter. En gepensioneerden hebben hun bijdrage aan de sociale zekerheid al geleverd tijdens hun beroepscarrière." µ

Ondersteunende maatregelen

Delen "De horeca is een sector die werkt met pieken en dalen, we moeten hen die flexibiliteit ook gunnen"

Parallel met de uitbreiding van de flexi-jobs houdt De Backer de voorwaarden voor netto overuren in de sector schrappen. Horecazaken met een witte kassa hebben sinds de invoering daarvan een aantal begeleidende maatregelen gekregen. Zo kan het vaste personeel in een zaak met een witte kassa 360 overuren presteren zonder fiscale of sociale bijdragen. Voorwaarde is wel dat er "een tijdelijke vermeerdering van werk" moet zijn, iets wat een zaakvoerder 24 uur op voorhand moet aanmelden. Ook kan er een "onvoorziene noodzaak" zijn, wat achteraf gemeld moet worden.

Die voorwaarden zijn volgens De Backer echter niet werkbaar voor de horeca. Van de regeling wordt dan ook niet zo veel gebruikgemaakt. Het wordt momenteel toegepast op 7.000 voltijdse werknemers, terwijl er in de horeca zowat 50.000 mensen voltijds aan de slag zijn. De staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude wil die overuren voortaan dan ook toekennen zonder motief om de sector meer flexibiliteit te gunnen.

"De horeca is een sector die werkt met pieken en dalen, we moeten hen die flexibiliteit ook gunnen! De mensen die in de horeca werken zijn zelf sterk vragende partij om via overuren bij te verdienen, het wettelijk kader moet dus uitgaan van vertrouwen en minder regels", betoogt De Backer, die erop wijst dat overuren zonder motief ook al in de bouwsector bestaan.

De Backer maakt zich tenslotte ook sterk voor een automatische toekenning van de RSZ-korting voor vijf voltijdse werknemers. Ook die regeling wordt momenteel onderbenut door de administratieve rompslomp, stelt de liberaal.