Wordt het samengaan van Opel en PSA Peugeot Citroën een fusie van gelijken?

Dudenhöffer:"Integendeel: het zou weleens kunnen dat Opel het lot ondergaat van Vauxhall, zijn Britse dochteronderneming. De merknaam Vauxhall is gebleven, maar de wagens zijn volledig gelijk aan die van Opel. Je mag ervan uitgaan dat veel banen in de fusiegroep helemaal overlappen. In het Duitse hoofdkantoor van Opel in Rüsselsheim werken 14.200 mensen. Ik denk dat minstens een derde van die banen zal verdwij...