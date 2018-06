Ook Telenet klaar voor 'Internet of Things'

Dé vedette van de voorstelling van de nieuwe IoT-dienst van Telenet was Sam, de golden retriever van Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. Of beter, het 'pet tracker' prototype aan zijn halsband en de app waarmee je zijn bewegingen kon volgen.

Telenet wou zo illustreren dat het in de IoT-wereld verder wil gaan dan alleen maar communicatievoorziening. "Waar nodig ontwikkelen we samen met de klant een prototype dat we in ons innovatiecentrum testen en bijsturen voor we het volledig uitrollen", zei Dieter Nieuwdorp, senior vice president strategy bij Telenet.

Telenet Tinx wil de hele waardenketen bestrijken. Daarvoor werkt het samen met partners als imec voor ontwikkeling, het Brugse Artilium voor het beheer van de sim-kaarten, Unit-T voor installatie van IoT-toestellen, Microsoft Azure voor cloudtoepassingen en IBM voor projectmanagement. Nextel, dat zopas door Telenet is overgenomen, werkt als ICT-integrator.

Als Unit-T u niets zegt in de lijst: het is de naam van de nieuwe joint venture tussen afsplitsingen van Telenet en van Janssens Field Services, het filiaal van het Franse Solutions 30. Unit-T wil zich toeleggen op de installatie en het onderhoud van slimme toestellen.

Nieuwe inkomstenstroom

Vandaag zijn in België al meer dan 17 miljoen toestellen met het internet verbonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkeersensoren, IP-camera's, tracksystemen en sensoren die de luchtkwaliteit meten of aangeven wanneer een kantoorruimte gepoetst moet worden.

Telenet verwacht dat de komende jaren het aantal van die toestellen zal vertienvoudigen. "Het Internet of Things groeit en de stroom aan data biedt mogelijkheden voor bedrijven. De fysieke wereld wordt als het ware gedigitaliseerd, waardoor nieuwe inzichten en bedrijfsmodellen ontstaan", luidt het.

Met IBM, dat in februari samen met Sagemcom het contract voor de Vlaamse energiemeters won, zet Telenet zich schrap voor de heel grote IoT-contracten. De operator belooft echter ook kant-en-klare oplossingen voor kmo's.

Tinx is één van de nieuwe inkomensstromen van Telenet, waarnaar afscheidnemend CFO Birgit Conix onlangs in Trends verwees. Vice-president Innovation & Business Development Piet Spiessens wou echter geen cijfer plakken op de omzetverwachtingen voor Tinx.

Wel gaat Telenet ervan uit dat 70 procent daarvan uit diensten tussen bedrijven zal komen en slechts 30 procent uit diensten voor consumenten. Spiessens kwam een jaar geleden terug naar Telenet om er de IoT-activiteit uit te bouwen. Voordien had hij jarenlang de mvno-activiteiten van Liberty Global mee ontwikkeld. Ook nu weer is de IoT-praktijk van Telenet de eerste binnen de Liberty Global groep. "De verklaring is dat wij de enigen zijn binnen Liberty met een eigen mobiel netwerk," vertelde Piessens in de marge van de persconferentie.

Telenet is de laatste van de drie Belgische operatoren om zijn IoT-aanbod voor te stellen. Volgens chief technology officer Micha Berger van Telenet is de uitrol echter al twee jaar voorbereid met ZTE, de leverancier van het radionetwerk van Telenet. Berger zei trouwens dat hij verwachtte dat de Amerikaanse perikelen van het Chinese ZTE (dat een tijdlang geen Amerikaanse technologie mocht gebruiken) opgelost zouden geraken. "In ieder geval houden wij onze opties altijd open," zei Berger.

Volgend jaar tot 2,5 gbps per huishouden mogelijk

Over "De Grote Netwerf", de opwaardering van het Telenet-netwerk naar 1 gigahertz, zei Berger dat Telenet al vandaag zijn klanten producten van 1 gigabit per seconde kan leveren. "Kijk naar de snelheden die wij vandaag aan bedrijven bieden (nu 500 mbps op coax, nvdr). Die zijn een goede voorspelling van wat we consumenten gaan bieden. Wij hebben een hoop knoppen die we kunnen omdraaien om de snelheid te verhogen naargelang de noden van onze klanten groeien. Wij zullen onze volledige klantenbasis blijven bedienen. Wij laten niemand achter."

Volgens vice-president engineering Luk Bruynseels van Telenet groeit de trafiek op het vaste netwerk van Telenet met ongeveer 40 procent per jaar.

"De Grote Netwerf is tegen eind dit jaar bijna afgerond," zei hij. Nog in 2018 breidt Telenet zijn Docsis 3.1 veldtesten uit. Dat is de volgende technologiesprong in kabelland vanaf de huidige Docsis 3.0. De vereiste nieuwe Docsis 3.1 modems staan klaar. Bruynseels: "Volgend jaar wordt dat mainstream. Zonder dat ons dat veel moeite kost, krijgen we zo snelheden van 2,5 gigabit per seconde op huishoudenniveau". Telenet vermindert ook het aantal huishoudens op één coax-kring tot nu ongeveer 500. Dat doet het door knooppunten te splitsen en het achterliggende glasvezelnetwerk te verdichten. Telenet zal dat blijven doen naargelang de behoeften stijgen.

Nog decennia zonder glasvezel

De combinatie van kortere coaxkringen en nieuwe technologie doet wonderen voor de capaciteit. "Over tien jaar - tegen pakweg 2030 - zullen we op ons coax-netwerk ongeveer 25 gigabit per seconde aan elk huishouden kunnen bieden", voorspelt Bruynseels.

Voorwaarde is wel dat Telenet tegen dan geen analoge tv-kanalen meer moet aanbieden en kan beschikken over het volledige spectrum op zijn kabel.

Telenet zal met andere woorden nog heel lang geen glasvezel moeten aanleggen om de concurrentie met Proximus aan te kunnen. Bruynseels: "Met coax zitten we nog voor decennia goed. We leggen wel glasvezel in nieuwe appartementsblokken en dergelijke. Daar hebben we er al meer dan 20 van".

Die boodschap moet investeerders in Telenet als muziek in de oren klinken. De operator is wel nog hard bezig het overgenomen netwerk van SFR in Brussel en Henegouwen op te waarderen."Over een paar maanden zullen we abonnees in het centrum van Brussel naar Telenet-producten kunnen migreren," beloofde Bruynseels.