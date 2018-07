Ook Nederlandse Ryanair-piloten bereid om te staken: 'Normale overlegstructuur ontbreekt'

De sociale onrust bij Ryanair laait ook op in Nederland. De in Nederland werkzame piloten van de prijsvechter leggen het werk neer als Ryanair niet met betere voorstellen komt voor hun arbeidsvoorwaarden. Pilotenvakbond VNV, die een raadpleging hield onder leden, spreekt van een laatste kans voor de maatschappij.

De Nederlandse vakbond maakt zich sterk dat 99,5 procent van de leden via een referendum heeft laten weten eventuele werkonderbrekingen bij Ryanair te steunen. "Hiermee is de laatste horde weggenomen voor mogelijke werkonderbrekingen bij Ryanair in Nederland", luidt het.

99,5% of the members of Dutch airline pilot union (VNV) have voted in favor of industrial action at @Ryanair in the Netherlands. Please read our press release with an English summary ⤵️. #RyanairMUSTChange @eu_cockpit @vcockpit @IALPA @peterbellew https://t.co/YxcfyClC41 — VNV.nl (@VNVPresident) July 31, 2018

Volgens een vakbondswoordvoerder lijkt een knieval van de prijsvechter niet heel waarschijnlijk en worden acties daardoor stilaan onafwendbaar.

De VNV hekelt meer bepaald de manier waarop de directie van Ryanair onderhandelt. "Wij treffen een bedrijf aan wat geen oor heeft voor het belang van haar werknemers en waar een normale overlegstructuur ontbreekt. Ryanair lijkt een 'wake up call' nodig te hebben dat het negeren van haar piloten niet langer houdbaar is, misschien is het organiseren van een staking de enige mogelijkheid om dit doel te bereiken", aldus de pilotenvakbond in een persbericht.

De Nederlandse piloten sluiten zich aan bij Europese collega's die hun roep om betere arbeidsvoorwaarden al langer kracht bijzetten met werkonderbrekingen.

Stakingen door in Nederland werkzame piloten zullen 24 uur van tevoren worden aangekondigd, waar volgens VNV een wettelijke termijn bestaat van 12 uur. Dit om gedupeerde vakantiegangers enigszins tegemoet te komen. Ryanair biedt in Nederland vluchten aan vanaf Eindhoven, Amsterdam en Maastricht.

Maandag 30 julihad een meerderheid van de in Duitsland gestationeerde piloten zich al uitgesproken voor een staking.