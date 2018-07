Ook Duitse Ryanair-piloten willen staken

Vandaag/maandag 30 juli heeft een meerderheid van de in Duitsland gestationeerde piloten zich uitgesproken voor een staking. Ze willen daarmee hogere vergoedingen en betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Zo'n 96 procent is voor, aldus de pilotenvakbond Cockpit.

Wanneer de piloten het werk precies zullen neerleggen, is nog niet duidelijk. De pilotenbond geeft de directie tot 6 augustus de tijd om met een voorstel te komen dat de basis voor onderhandelingen kan vormen, klinkt het.

Ryanair labor crisis deepens as pilots in Germany vote to strike over pay and conditions. https://t.co/qwWd1d4U9k pic.twitter.com/6v6XDAzkHE